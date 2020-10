Grecia: leader di Alba dorata sconteranno pena in carcere in attesa del processo d’appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di un tribunale di Atene ha condannato i vertici del partito di estrema destra, Alba dorata, a scontare la pena della sentenza di primo grado per associazione a delinquere fino al processo di appello. Una decisione che arriva dopo che la stessa accusa aveva raccomandato la sospensione della pena per i condannati in vista del giudizio di secondo grado. La sentenza riguarda il leader di Alba dorata, Nikos Michaloliakos, e gli ex parlamentari, Ilias Kasidiaris, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Yiannis Lagos, Christos Pappas e Artemis Matthaiopoulos. Tutti e sette sono stati condannati per la gestione di un'organizzazione criminale all’interno delle attività del partito. Il tribunale ha invece sospeso le condanne di soli 12 tra i 51 imputati ritenuti colpevoli, tra cui l'ex parlamentare Michail Arvanitis, moglie di Michaloliakos, Eleni Zaroulia, Chrysovalantis Alexopoulos, Stathis Boukouras e Dimitris Koukoutsis. Tuttavia, il tribunale ha imposto loro restrizioni alla libertà di circolazione, che includono il divieto di lasciare il paese, obbligo di firma in caserma due volte al mese e un pagamento di una cauzione di 20 mila euro. (segue) (Gra)