Grecia: leader di Alba dorata sconteranno pena in carcere in attesa del processo d’appello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pubblico ministero del processo contro i vertici del partito di estrema destra, Alba dorata, ha chiesto nei giorni scorsi la sospensione fino al giudizio d’appello delle condanne tranne che per Giorgos Roupakias, colpevole dell’omicidio del musicista greco Pavlos Fyssas. Il pm, Adamantia Economou, ha motivato la richiesta sottolineando come sugli imputati non ci siano condizioni che possano fare pensare ad un eventuale pericolo di fuga. Economou ha aggiunto che la maggior parte delle persone condannata non abbia precedenti penali. Secondo le argomentazioni presentate, gli accusati non hanno precedenti, ad eccezione del leader di Alba dorata Nikos Michaloliakos, hanno rispettato le precedenti restrizioni ai movimenti e non hanno cercato di fuggire. Nel caso venga accolta la richiesta da parte dei giudici, non sarà necessaria la carcerazione per i condannati fino al consumarsi del processo di appello. (segue) (Gra)