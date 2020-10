Grecia: leader di Alba dorata sconteranno pena in carcere in attesa del processo d’appello (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza accoglie quindi le richieste presentate dal pubblico ministero di una condanna a 13 anni di reclusione per i leader del partito di estrema destra Alba dorata. Altra conferma è arrivata alla richiesta di ergastolo per l’attivista Giorgos Roupakias condannato per l’omicidio del musicista greco Pavlos Fyssas, avvenuto nel 2013 nel porto ateniese del Pireo. Le richieste dell’accusa sono arrivate due giorni giorni il dibattimento in tribunale, nel corso del quale i legali della difesa hanno chiesto pene meno severe. Il procuratore Adamandia Economou ha anche proposto una pena da sei a otto anni di carcere per i complici dell'omicidio di Fyssas, sette anni ad altri ex parlamentari di Alba dorata, o cinque per i quattro ex parlamentari per i quali la Corte ha accettato richieste di trattamento favorevole. Per quanto riguarda il violento attacco contro i pescatori egiziani, il procuratore ha chiesto dai sette ai dieci anni per gli imputati. (segue) (Gra)