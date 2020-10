Grecia: leader di Alba dorata sconteranno pena in carcere in attesa del processo d’appello (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Atene non ha riconosciuto lunedì 12 ottobre alcuna circostanza attenuante per i sette leader del partito di estrema destra Alba dorata, condannati la scorsa settimana per aver agito come un'organizzazione terroristica. Le circostanze attenuanti sono state respinte per il leader del partito estremista Nikos Michaloliakos, così come per gli ex deputati Christos Pappas, Artemis Matthaiopoulos, Ilias Panagiotaros, Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos e Giorgos Germenis, che ora dovrebbero essere condannati ad una detenzione tra i cinque ed i 15 anni. Le circostanze attenuanti sono state ammesse solamente per quattro degli ex deputati di Alba dorata condannati per organizzazione terroristica: Nikos Mihos, Khrisovalantis Aleksopulos, Statis Bukuras e Michalis Arvanitis. Il tribunale ha tenuto conto del sincero pentimento di Mihos, della mancanza di prove di violazione delle leggi da parte di Arvanitis e del buon comportamento di Alexopoulos e Bukuras dopo le loro azioni illegali. Allo stesso tempo, il tribunale di Atene ha considerato come circostanza attenuante l'età di otto condannati, che al momento della commissione delle azioni illegali avevano meno di 25 anni. Nessuna circostanza attenuante è stata ammessa per Giorgos Roupakias, il militante di Alba dorata, condannato per l'uccisione del rapper antifascista Pavlors Fyssas; stesso discorso anche per i responsabili dell'attacco ai pescatori egiziani e di quello contro i sindacalisti del Fronte militante di tutti i lavoratori (Pame). (segue) (Gra)