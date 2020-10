Roma: Bordoni (Lega), interventi immediati per taxi e ncc e sostegno a settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma servono interventi immediati per taxi e ncc e misure di sostegno ai settori del turismo, un comparto strategico oggi in grande sofferenza". È la richiesta del consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Nella Capitale i noleggio con conducente e le varie sigle sindacali dei tassisti del Lazio denunciano una situazione di completo abbandono da parte delle istituzioni, in cui gli operatori del settore nonostante le crescenti difficoltà, continuano a svolgere il loro lavoro con senso di responsabilità e sacrificio. Ai problemi strutturali dei servizi taxi e ncc, come il proliferare delle piattaforme digitali e le frequenti aggressioni che si subiscono su strada, si aggiunge il crollo della domanda nel comparto del turismo. A cosa serve rispettare sanificare le vetture se gli ncc non escono dalle rimesse e i tassisti non ricevono più chiamate? Dobbiamo convivere ancora per mesi con il virus e senza misure di sostegno causa Covid in molti perderanno il lavoro. Per quanto riguarda i trasporti, suggerisce Bordoni, si coinvolgano NCC e taxi, si trovi il modo di far lavorare queste categorie con più corse, dal trasporto scolastico pomeridiano a quello sanitario unitamente a forme di integrazione al reddito che si rendono ormai necessarie", conclude nella nota il consigliere Bordoni. (Com)