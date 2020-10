Imprese: Consiglio di Confcommercio nomina i nuovi vicepresidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la riconferma di Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il quinquennio 2020-2025, avvenuta durante l’assemblea del 15 luglio scorso, il Consiglio di Confcommercio - convocato secondo le normali procedure e in rappresentanza delle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni – ha completato la squadra dei vicepresidenti. Stando al relativo comunicato stampa, sono stati confermati all’incarico di vicepresidenti Lino Enrico Stoppani (vicepresidente vicario), Alessandro Ambrosi e Donatella Prampolini. Il Consiglio ha poi nominato sei nuovi vicepresidenti: Loretta Credaro, Giovanni Da Pozzo, Patrizia Di Dio, Riccardo Garosci, Fabrizio Palenzona e Manfred Pinzger. (Com)