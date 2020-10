Mobilità: De Corato, Comune chiarisca se monopattini elettrici assicurati e rimuova quelli sparsi in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la Procura della Repubblica di Milano sta indagando i manager delle otto società di noleggio dei monopattini elettrici sparsi per tutta Milano per non aver rispettato tre misure con flotte oltre i limiti, numeri identificativi illeggibili e sosta selvaggia, ogni mattina all'alba i furgoni di queste società scaricano molti dei loro mezzi in posizioni strategiche, fuori dagli stalli, come in piazza Sempione e davanti alle stazioni come alla Stazione Centrale e a Cadorna". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza stradale Riccardo De Corato, intervenendo in merito alla situazione monopattini elettrici nel capoluogo lombardo. "Il Codice della strada - prosegue De Corato - prevede che vadano riposti negli stalli delle biciclette o al lato della carreggiata, dove è consentita la sosta. Il Comune chiarisca il perché possono continuare a lasciarli ovunque, altrimenti verrebbe da pensare che esista un tacito accordo fra lo stesso e le società di noleggio, e chiarisca anche se i monopattini sharing sono assicurati o meno, perché da quanto emerge dall'indagine della Procura non sarebbero obbligati ad esserlo e alcune società hanno capitali sociali così bassi da farsi domandare, in caso di incidente, chi ne risponderebbe". (Com)