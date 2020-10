Covid: Roggiani (Pd), numeri drammatici ma scelta dad per scuole superiori è sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri sono drammatici ma crediamo che la scelta di chiudere la scuola come prima cosa sia sbagliata". Lo ha dichiarato la segretaria del Pd metropolitano Silvia Roggiani, in una conferenza stampa in streaming organizzata dal partito, in merito all'ordinanza firmata ieri dal governatore Attilio Fontana che prevede, tra le misure per contenere i contagi da Covid-19, la didattica a distanza per le scuole superiori. "In questo senso va anche letta la lettera che la ministra Azzolina ha scritto in queste ore a Fontana chiedendo di trovare un'altra soluzione - ha aggiunto Roggiani - Ci sono moltissime cose che possiamo fare prima di chiudere la scuola e di avere sola la didattica a distanza. La prima soluzione da adottare, che già c'era, era una didattica mista, in parte in presenza e in parte a distanza, in turnazione. La scelta da fare prima riguarda il lavoro e la possibilità di aumentare lo smartworking". "La posizione del Pd e Milano metropolitana è in linea con quella del sindaco di Sala", ha concluso Roggiani. (com)