Energia: Francia, ministero Economia chiede ad Engie di rinviare progetto negli Usa su gas di scisto

- Il ministero dell'Economia di Parigi ha chiesto al gruppo energetico francese Engie di posticipare la firma di un accordo negli Stati Uniti a causa dei rischi per l'ambiente derivati dal progetto. Lo riferiscono i media d'oltralpe citando fonti vicine al dossier. Il contratto, che ha un valore di 5,9 miliardi di euro, prevede l'importazione di gas di scisto da parte del gruppo statunitense NextDecade attraverso un terminale inTexas. "È stato convenuto durante un consiglio che questo progetto necessitava di approfondimenti. Engie ha voluto prendersi più tempo per effettuarli", ha fatto sapere il gruppo francese, senza specifica se questa mossa sia stata dettata o meno dal ministero dell'Economia. Parigi, che detiene i 23,6 per cento di Engie e il 33,96 per cento del diritto di voto, non ha rilasciato commenti in merito. Secondo una fonte il progetto "non corrisponde al nostro progetto ambientale e alla nostra visione ambientale". (Frp)