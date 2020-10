Regno Unito: Sunak, nuovo piano di sostegno a lavoratori colpiti da crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, ha annunciato un nuovo strumento di sostegno finanziario per i lavoratori colpiti dalle recenti restrizioni anti-Covid. Il nuovo piano dovrebbe superare il precedente programma di aspettativa a livello nazionale, il quale terminerà alla fine di ottobre. Sunak ha dichiarato alla Camera dei Comuni che i datori di lavoro dovranno pagare ora solo il 20 per cento del monte ore effettivamente lavorato dagli impiegati, invece del 55 per cento inizialmente previsto con il piano annunciato lo scorso mese dallo stesso Sunak). Il governo arriverà a finanziare il 62 per cento dello stipendio relativo al monte ore mancante dovuto ad una ridotta presenza del personale causa Covid.(Rel)