Covid: Pentangelo (FI), destinare avanzi fondi scostamento ad attività in difficoltà

- La maggioranza deve sostenere senza indugi la mozione di Forza Italia (FI) per aiutare quelle attività che a causa delle nuove limitazioni dovute a questa seconda ondata di contagi andranno nuovamente in affanno. Lo chiede il deputato di Forza Italia Antonio Pentangelo. "Ci sono le risorse già stanziate con i vari scostamento di bilancio votati dal Parlamento e che il governo non è riuscito a spendere interamente. Sostenere il settore produttivo italiano - sottolinea il deputato - è indispensabile per evitare l’aggravarsi di una crisi economica già forte e che potrebbe ulteriormente peggiorare a causa della nuova inevitabile contrazione dei consumi. Si utilizzino questi soldi per scongiurare la chiusura definitiva di attività che danno lavoro a milioni di italiani”, chiede Pentangelo. (Com)