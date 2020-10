Covid: Pizzul (Pd), al tavolo con sindaci e minoranze si era parlato di Dad parziale non totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tavolo con i sindaci e le minoranze, il tema della didattica a distanza come misura di contenimento del virus Covid-19 "era stato condiviso, ma solo come didattica a distanza parziale, in concomitanza con una quota significativa di didattica in presenza, si era parlato indicativamente del 50 per cento". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale del Pd Fabio Pizzul in una conferenza stampa organizzata dal partito. In merito alle presunte pressioni del leader della Lega Matteo Salvini sulle decisioni riguardanti l'ordinanza della giunta Fontana, Pizzul ha detto: "Non so la posizione di Salvini sulla Dad, ma so per certo che Fontana si sente un po' ostaggio di questa posizione di Salvini che è ondivaga, non è precisa e che è condivisa da una buona fetta del gruppo regionale della Lega, all'interno del quale mi risulta che ci siano non poche tensioni in queste ore, più legate all'apertura dei centri commerciali e del coprifuoco che penalizzerebbe i locali bar e ristoranti che sulla didattica a distanza".(Rem)