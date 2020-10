Autonomia: assessore Galli, ministro Boccia faccia ripartire trattativa con la Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo riprenda la trattattiva sull'autonomia con Regione Lombardia. Lo chiede in una nota l'assessore Stefano Bruno Galli, assessore della Regione Lombardia all'Autonomia e alla Cultura. "Con la Lega al governo, ci siamo arrivati davvero molto vicino all'autonomia differenziata poi, purtroppo, con il governo giallorosso il ministro Boccia ha rallentato tutto, insabbiando la trattativa", aggiunge Galli che rimarca: "Eppure milioni di cittadini lombardi, tre anni dopo aver espresso il loro voto favorevole al referendum attendono ancora una risposta". "Oggi - conclude l'assessore leghista - lo gridiamo forte per farci sentire fino ai palazzi del governo: autonomia subito, per onorare l'istanza espressa dal popolo lombardo con il referendum consultivo territoriale del 22 ottobre 2017, un atto di democrazia diretta, consensuale e partecipativa". (com)