Covid: per l’epidemiologo di Harvard le chiusure non servono, "proteggiamo i gruppi a rischio"

- Le chiusure generalizzate non servono: per fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia di coronavirus occorre proteggere i gruppi più a rischio. Lo dice ad “Agenzia Nova” il professor Martin Kulldroff, professore di medicina all’Università di Harvard, biostatistico ed epidemiologo con esperienza nell’individuazione e nel monitoraggio delle epidemie di malattie infettive e nella valutazione della sicurezza dei vaccini. Kulldroff è il primo firmatario della dichiarazione di Great Barrington, un documento pubblicato a inizio mese che solleva preoccupazione per “gli effetti dannosi sulla salute fisica e mentale causati dalle politiche adottate dai governi in materia di Covid-19” e raccomanda un approccio definito “protezione focalizzata”. “Tutti possono essere contagiati dal coronavirus”, ricorda l’epidemiologo a “Nova”, “ma il rischio di morte per i più anziani è migliaia di volte superiore rispetto a quello per i giovani: per minimizzare la mortalità da Covid-19, la migliore strategia è aumentare gli sforzi per proteggere gli anziani e gli altri gruppi ad alto rischio, lasciando invece che bambini e giovani adulti tornino a condurre vite normali”. (segue) (Nys)