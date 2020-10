Covid: per l’epidemiologo di Harvard le chiusure non servono, "proteggiamo i gruppi a rischio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kulldroff propone anche alcuni esempi di politiche che i governi, alle prese in Europa con una seconda ondata di contagi, possono adottare. “Assicurare che tutte le scuole e le università siano aperte all’insegnamento in presenza; aumentare i test nelle case di riposo per staff e visitatori, diminuendo la rotazione del personale; consentire che le persone con più di 60 anni di età lavorino da casa, inclusi gli insegnanti, e che invece quelli sotto i 50 anni tornino al lavoro”. A questo proposito, l’epidemiologo suggerisce che agli ultrasessantenni che non possono lavorare in remoto vengano destinati fondi pensione o programmi temporanei di assistenza economica “in modo che possano prendersi un periodo sabatico di alcuni mesi durante i picchi di contagio”. Nelle stesse fasi, gli adulti in età lavorativa che vivono in casa con persone anziane possono “lavorare da remoto o organizzarsi con alloggi alternativi temporanei”, anche utilizzando stanze di hotel, spesso inutilizzate a causa del crollo dei flussi turistici. (segue) (Nys)