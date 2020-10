Covid: per l’epidemiologo di Harvard le chiusure non servono, "proteggiamo i gruppi a rischio" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la dichiarazione di Great Barrington, le attuali politiche di blocco stanno producendo “effetti devastanti” sulla salute pubblica, a breve e lungo periodo: tassi di vaccinazione infantile più bassi, peggioramento degli esiti delle malattie cardiovascolari, meno screening per il cancro e deterioramento della salute mentale. Inoltre, sottolineano gli scienziati firmatari del documento, “tenere gli studenti fuori dalle scuole è una grave ingiustizia”. “Mantenere queste misure fino a quando non sarà disponibile un vaccino – avverte la dichiarazione – causerà danni irreparabili, con conseguenze sproporzionate per i meno fortunati”. (Nys)