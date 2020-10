© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrastiamo il crimine, vigiliamo sulla sicurezza dei cittadini, ma soprattutto rispondiamo alla vostra richiesta di aiuto: siamo Carabinieri. Così l'Arma dei Carabinieri in un post su Facebook. "Ieri - si legge - eravamo anche seduti su un tetto accanto a qualcuno in difficoltà per abbracciare il suo dolore, garantire la nostra presenza e donare la speranza in uno sguardo".(Rin)