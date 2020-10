Agrolimentare: Bellanova, Igp a limone di Etna è riconoscimento eccellenza siciliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I limoni dell'Etna hanno ottenuto la certificazione Igp dall'Unione europea. Lo annuncia su Facebook la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova. "Ancora una volta la conferma della qualità ed eccellenza dell'agricoltura siciliana", commenta. "Una bella notizia per questi splendidi prodotti, coltivati sulle pendici dell'Etna da oltre 200 anni: la loro tutela e valorizzazione è una opportunità importante di sviluppo per un territorio peculiarissimo, una zona di pregio patrimonio dell'Unesco, vera e propria eccellenza del made in Italy", spiega Bellanova er poi aggiungere che si tratta "soprattutto, del riconoscimento a un lavoro puntuale portato avanti in questi anni e ai produttori riuniti in associazione dal 2014, segno significativo di quanto sia importante fare rete e sistema". (Rin)