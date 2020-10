Milano: 60 persone controllate dalla Polizia al Parco Sempione e uno arrestato per droga al Giambellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti del Commissariato Centro, con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, nei pressi di Parco Sempione hanno identificato 60 persone di cui 19 con precedenti. Due i posti di controllo nel corso dei quali gli agenti hanno controllato un totale di 25 veicoli. Sono stati accompagnati in Questura per identificazione, perché sprovvisti di documenti, 5 cittadini extracomunitari e a uno di questi cittadini è stato notificato il divieto di ritorno a Milano e il foglio di via obbligatorio. I poliziotti hanno, infine, arrestato un cittadino senegalese trovato in possesso di 3 grammi di hashish e hanno segnalato alla locale Prefettura due cittadini italiani e un cittadino extracomunitario quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio sono stati sequestrati un totale di 11 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana. Un altro arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti è stato poi eseguito in serata dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in via Giambellino. La loro attenzione è stata attirata dagli atteggiamenti sospetti di un 39enne italiano. I poliziotti lo hanno controllato, trovandolo in possesso di una dose di cocaina, una di marijuana e 2,4 grammi di hashish. La perquisizione si è così estesa all'abitazione dell'arrestato, dove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 17 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e sostanza da taglio. (Rem)