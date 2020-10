Lazio: Giannini (Lega), proposta legge per riutilizzo materiali scolastici dismessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta di legge sul riutilizzo di materiali scolastici dismessi. È quanto presentato, oggi, dal consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "Questa proposta - spiega il consigliere - nasce perché molti Istituti, per mantenere la distanza tra studenti, si sono dotati di banchi monoposto con sedute adeguate. Le scuole entrate in possesso dei nuovi arredi, hanno registrato difficoltà nel disfarsi della vecchia mobilia, per lo più accatastata in locali interni o nei cortili. La mia proposta, mira al riutilizzo il materiale dei banchi sostituiti attraverso il principio della donazione alle associazioni iscritte al Registro regionale". (segue) (Com)