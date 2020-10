Bielorussia: Michel, Sakharov premia coraggio opposizione, Ue condanna violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno il premio Sakharov per la libertà di pensiero omaggia "il coraggio dell'opposizione in Bielorussia e onora la loro lotta per la democrazia e la libertà". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo l'annuncio fatto in plenaria dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "L'Ue ribadisce la sua condanna delle violenze e invita le autorità bielorusse a rilasciare tutti i detenuti e ad avviare un dialogo nazionale inclusivo", ha aggiunto.(Beb)