Sanità: Cangemi (FI Lazio), non solo Covid, si garantisca assistenza per tutte le patologie

- "La Regione Lazio adotti immediatamente provvedimenti per garantire la necessaria assistenza sanitaria ai cittadini con patologie non Covid". E' quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. "La pandemia non ha eliminato le altre malattie e chi necessita di visite specialistiche o trattamenti sanitari rischia, a causa dell'emergenza, di vedere le proprie necessità passare in secondo piano e la salute messa in serio pericolo - aggiunge Cangemi -. Questo non è accettabile: gli esperti hanno già espresso la loro preoccupazione di un'aumento della mortalità non Covid. E' il momento di attuare subito seri provvedimenti a tutela della salute di tutti i cittadini".(Com)