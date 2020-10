Leonardo: M5s, interrogazione su Profumo dopo condanna depositata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 ottobre 2020 la seconda sezione del Tribunale di Milano ha condannato l'ex presidente di Monte dei Paschi di Siena Alessandro Profumo (attuale amministratore delegato di Leonardo Spa) a 6 anni di reclusione per i reati di aggiotaggio e false comunicazioni sociali. In un'interrogazione firmata da 51 senatori del Movimento cinque stelle, primo firmatario Elio Lannutti, capogruppo pentastellato nella Commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche, si chiede al ministero dell'Economia - riferisce una nota M5s - di sapere "se, dopo la condanna, seppur in primo grado, intenda confermare Alessandro Profumo quale amministratore delegato di Leonardo Spa; in particolare, se ritenga di doversi attivare al fine di modificare nuovamente la direttiva sui requisiti dei vertici delle partecipate; se, più in generale, ritenga di dover rivedere i criteri alla base delle scelte nelle nomine pubbliche, che dovrebbero tener conto di capacità manageriali comprovate e indiscusse".(Com)