Nagorno-Karabakh: Aliyev, sosteniamo coinvolgimento Turchia nei colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian sosterrebbe fortemente il coinvolgimento attivo della Turchia nel processo di risoluzione della crisi del Nagorno-Karabakh, poiché Baku vede il Ankara come il suo più stretto alleato. Lo ha detto il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, al quotidiano giapponese “Nikkei”. Aliyev ha sottolineato di non poter parlare a nome della Turchia, ma Baku ha sempre sostenuto il suo coinvolgimento nelle questioni regionali a causa dell'importante ruolo di Ankara nel Caucaso, nella regione più ampia e nel mondo intero. "È una realtà ed è un'ottima realtà per noi. Perché per noi, la Turchia è un paese fraterno e il nostro più stretto alleato e amico, e di fatto la Turchia è già coinvolta dal punto di vista legale e anche come membro del Gruppo di Minsk. I presidenti di Turchia e Russia, i ministri degli Esteri e della Difesa, parlano, si incontrano e discutono di questo tema. Quindi, a chi dice che la Turchia non dovrebbe far parte del processo, come dice l'Armenia, rispondiamo che non sono affari loro. La Turchia è già lì e deve essere coinvolta perché porterà stabilità. Penso che la Turchia sia l'unico paese che ha un confine con i tre paesi caucasici. Nessun altro paese ha confini con tre di loro, quindi, ovviamente, la Turchia dovrebbe essere attivamente coinvolta e la Turchia lo è già di fatto", ha sottolineato Aliyev. (Git)