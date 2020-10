Kazakhstan: Tokayev chiede maggiore presenza di donne in posti dirigenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha chiesto che i posti lavorativi dirigenziali occupati da donne superino il 30 per cento del totale. Lo riferisce il portale “Kazinform” riportando le parole pronunciate dal capo dello Stato in occasione della quarta sessione del Consiglio nazionale di fiducia pubblica, che ha avuto luogo questa mattina. Tokayev ha ammesso che il numero di donne in posizioni dirigenziali nelle compagnie pubbliche è attualmente “piuttosto basso” e non supera il “5-7 per cento”. Questo, secondo il presidente kazakho, non consente alle donne, che rappresentano oltre metà della popolazione, di sviluppare appieno il proprio potenziale. Tokayev ha quindi sollecitato un’iniziativa governativa che sia “graduale” e che possa rendere il mondo degli affari più attraente per le donne. (Res)