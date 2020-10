© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autobus è andato a fuoco intorno alle 12:30 di oggi a Roma in piazza Pio XI all'altezza del civico 76. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno completamente avvolto il mezzo. Al momento non risultano persone ferite, ci sono invece problemi per la viabilità. (Rer)