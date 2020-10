© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sito della Regione Lazio è on line il modulo di autocertificazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nella Regione Lazio durante gli orari in cui è stata adottata l’ordinanza di divieto degli spostamenti dalle ore 24 alle ore 5. Lo rende noto la Regione Lazio, ricordando che l’ordinanza avrà effetto a partire dalla notte di venerdì 24 ottobre. (Com)