Nagorno-Karabakh: Aliyev, favorevoli a missione di pace ma a nostre condizioni

- L’Azerbaigian non rifiutare l'introduzione di osservatori e forze di pace nel Nagorno-Karabakh, ma Baku proporrà le proprie condizioni. Lo ha detto il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev in un'intervista al quotidiano giapponese “Nikkei”. "In linea di principio, noi l’invio di osservatori e forze di pace non lo rifiutiamo. Tuttavia, presenteremo sicuramente le nostre condizioni quando sarà il momento", ha detto Aliyev. (Git)