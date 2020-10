Bielorussia: Sassoli, opposizione si dimostra forte davanti avversario più potente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione bielorussa si è dimostrata e continua a dimostrarsi forte di fronte a un avversario molto più potente. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in plenaria, annunciando che la decisione della conferenza dei presidenti, composta da Sassoli stesso e dai leader dei gruppi politici dell'Eurocamera, di consegnare all'opposizione democratica in Bielorussia il Premio Sakharov 2020 per la libertà di pensiero. "Desidero congratularmi con i rappresentanti dell'opposizione bielorussa per il loro coraggio, la loro resilienza e la loro determinazione. Si sono dimostrati e continuano a dimostrarsi forti di fronte a un avversario molto più potente", ha detto Sassoli in aula. "Ma ciò che li sostiene è qualcosa che la forza bruta non potrà mai sconfiggere: la verità. Ecco dunque il mio messaggio per voi, cari vincitori: continuate ad essere forti e non rinunciate alla vostra lotta. Sappiate che siamo con voi", ha aggiunto. (segue) (Beb)