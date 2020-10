Bielorussia: Sassoli, opposizione si dimostra forte davanti avversario più potente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi Sassoli ha aggiunto "una parola anche sulla recente uccisione di uno dei finalisti di quest'anno, il signor Arnold Joaquín Morazán Erazo, parte del gruppo ambientalista di Guapinol" che "si sta opponendo a una miniera di ossido di ferro in Honduras". Per Sassoli "è imperativo che venga avviata un'indagine credibile, indipendente e immediata su questo caso e che i responsabili siano chiamati a risponderne". Il Premio Sakharov per la libertà di pensiero viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo ed è stato istituito nel 1988 per onorare le persone e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. Il suo nome è in onore del fisico sovietico e dissidente politico Andrej Sakharov e il premio in denaro è di 50 mila euro. L'anno scorso il premio è stato assegnato a Ilham Tohti, economista uiguro che lotta per i diritti della minoranza uigura cinese. (Beb)