Speciale difesa: Guerini, le Forze armate in campo per aiutare sanità civile con 30 mila tamponi al giorno

- Le Forze armate scendono in campo per aiutare la sanità civile: 200 squadre composte da medici, infermieri oltre a personale militare, per circa 1.400 persone impiegate, con l’obiettivo di realizzare 30 mila tamponi al giorno. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a “Rainews”, secondo cui si tratta di “un’operazione decisa con il ministero della Salute, che ha la titolarità della pianificazione delle attività dei tamponi. Ci è stato chiesto di fare uno sforzo e abbiamo messo in campo la sanità militare, le nostre forze armate, che quando ci sono situazioni di emergenza, rispondono sempre alle emergenze del Paese”, ha detto Guerini. “Saranno team a disposizione su tutto il territorio nazionale”, ha detto Guerini, secondo cui, si tratterà di “dispositivi mobili che verranno impiegati secondo le indicazioni delle autorità sanitarie e possono essere spostati in 24-48 ore in tutto il territorio nazionale”. “Crediamo che sia un contributo importante nello sforzo che il Paese sta già facendo: la sanità militare e, come sempre, le Forze armate si mettono in campo quando il paese affronta un’emergenza. L’attività di realizzazione dei tampone è fondamentale per il paese per il contenimento della pandemia”, ha aggiunto il ministro, ricordando anche l’importante attività che le Forze armate svolgono nel contesto della prevenzione attraverso l’operazione “Strade sicure” che opera nel quadro delle attività del dipartimento di Pubblica sicurezza. (Les)