Speciale difesa: Tofalo (M5s), assetti pregiati sempre a supporto Ssn

- Durante l'emergenza sanitaria legata al Covid "la Difesa ha messo da subito in campo preziose risorse a supporto del Paese. Continuiamo a farlo anche in questa fase, supportando il Servizio sanitario nazionale con 1.400 unità di tutte le Forze armate in grado di eseguire oltre 30mila tamponi al giorno, per un controllo ancora più capillare". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "Questo è il contributo dell'operazione interforze 'Igea' a beneficio dei cittadini su tutto il territorio nazionale. La Sanità militare è un'eccellenza al servizio del Paese in grado di esprimere grandi capacità nelle attività ordinarie e nelle emergenze in Italia e all'estero. Coordinamento nazionale, costante dialogo e collaborazione in particolare con il ministro della Salute, come ha detto il presidente del Consiglio Conte, sono elementi di successo per superare questa grave crisi. In linea con questi principi, la Difesa continua a fare il suo dovere con grande impegno e determinazione grazie ai propri uomini e alle donne che lavorano in silenzio al servizio delle istituzioni", ha evidenziato Tofalo. (Com)