Speciale difesa: Polonia, investimenti nel settore al 2,30 per cento del Pil nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il nuovo rapporto della Nato un terzo dei paesi aderenti all'Alleanza atlantica, compresa la Polonia, soddisfa i requisiti di spesa per la difesa. Questo è il risultato dell'ultimo rapporto pubblicato dal quartier generale della Nato che analizza paese per paese se gli investimenti nella difesa raggiungono il 2 per cento del Pil. A soddisfare il parametro sono 10 paesi su 30, oltre agli Stati Uniti, che sono il leader, ci sono Grecia, Regno Unito, Romania, Estonia, Lettonia e la Polonia al sesto posto con spese al livello del 2,30 per cento del Pil, seguita da Lituania, Francia e Norvegia. Nel rapporto Nato si legge che quest'anno sarà il sesto anno consecutivo in cui gli alleati in Europa e Canada hanno aumentato la spesa per la difesa, l'aumento è del 4,3 per cento. La questione della spesa per la difesa ha creato tensioni nelle relazioni tra Usa e Europa negli ultimi anni. L'attuale presidente statunitense Donald Trump non ha risparmiato critiche agli alleati per investimenti insufficienti nel settore della difesa. (Vap)