Speciale difesa: Miceli (Pd) su operazione Igea, Difesa sempre in prima linea

- L'operazione "Igea", condotta da team Interforce della difesa, è "l'ennesima conferma dell'attenzione e competenza con cui il ministero Guerini sta affrontando la pandemia". Lo dichiara in una nota il deputato democratico e responsabile Sicurezza della segreteria nazionale del Partito democratico Carmelo Miceli. "1.400 unità, raggruppate in 200 team, Dtd (Drive-through-Difesa), composti da un medico, due infermieri, due autisti e due Carabinieri o appartenenti alla Polizia di Stato, renderanno possibili 30.000 tamponi al giorno che saranno eseguiti entro 24-48 dalle segnalazioni inoltrare dal ministero della Salute. Un grazie particolare - conclude Miceli - al ministro della Difesa, alle donne e agli uomini delle Forze armate e delle Forze dell'ordine per l'impegno e la dedizione con cui, ogni giorno, difendono e tengono unito il nostro Paese". (Com)