Speciale difesa: Guerini, 200 team militari a disposizione per sostenere il paese

- Il ministero della Difesa mette a disposizione 200 team militari per sostenere il paese nello sforzo sanitario che si sta realizzando, in particolare nell’effettuazione dei tamponi. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, parlando al Comando operativo di vertice interforze (Coi) a fianco al capo di Stato maggiore, generale Enzo Vecciarelli. Si tratta, secondo quanto spiegato da Guerini, di 200 squadre composte da medici e infermieri militari e "da personale militare a supporto logistico". “200 team che hanno come obiettivo la realizzazione 30 mila tamponi al giorno”, ha affermato Guerini parlando di un “contributo importante” allo sforzo che il paese sta già realizzando nella lotta al Covid-19. Questi team, ha indicato il ministro della Difesa, saranno dislocati sul territorio nazionale secondo le decisioni delle autorità sanitarie e saranno in grado di essere movimentati con un preavviso di 24-48 ore. “Quindi davvero uno sforzo significativo. E credo che dobbiamo ringraziare ancora una volta le Forze armate per il lavoro che fanno al servizio del paese”, ha concluso il ministro. (Res)