Speciale difesa: Siria, tre combattenti filo-iraniani uccisi in raid su Quneitra

- Tre combattenti filo-iraniani, appartenenti alla formazione Resistenza siriana per la liberazione del Golan, sono rimasti uccisi nei raid avvenuti nella notte nella provincia di Quneitra, nel sud della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani siriano, organizzazione non governativa con sede a Londra. La formazione è legata al movimento sciita libanese Hezbollah ed è nata circa 6 anni fa. Uno dei combattenti morti sarebbe di nazionalità siriana. I media di Damasco hanno attribuito la responsabilità dell'attacco a Israele. In precedenza, l'agenzia stampa ufficiale siriana "Sana" ha detto che le forze di Difesa di Israele avrebbero lanciato durante la notte un attacco contro la zona rurale a nord di Quneitra, nel sud della Siria, colpendo una scuola. Poco dopo la mezzanotte un razzo ha colpito l'edificio scolastico nel villaggio di al Hurryia, provocando solo danni materiali ma nessuna vittima. (Res)