Bielorussia: direttore intelligence russa, riforma Costituzione risponderà a molte domande

- La riforma della Costituzione in Bielorussia fornirà risposte a molte domande su ciò che sta accadendo nel paese, ma il mantenimento della stabilità è una condizione estremamente importante per il suo sviluppo. Lo ha affermato oggi il direttore del servizio di intelligence estero russo Sergej Naryshkin, citando i dettagli dell'incontro con il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko. "La riforma della Costituzione, che è già stata avviata, darà risposte a molte domande. Ma allo stesso tempo, mantenere la stabilità è una condizione estremamente importante per lo sviluppo dello Stato e della società", ha detto Naryshkin citata dall'agenzia di stampa statale “Belta”. Valutando i colloqui, Naryshkin ha affermato che con il presidente bielorusso c’è stata "una conversazione dettagliata sulle relazioni alleate e un focus sulle questioni di sicurezza". I due anche discusso del rafforzamento della cooperazione in vari campi, non solo attraverso i servizi speciali, ha detto il direttore dell’intelligence russa. (Rum)