Bielorussia: Borrell, Ue saluta coraggio opposizione e sostiene sue ambizioni

- L'Unione europea saluta il coraggio dell'opposizione bielorussa e sostiene pienamente le sue ambizioni. Questo il commento dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, all'annuncio della attribuzione del premio Sakharov per la libertà di pensiero 2020 all'opposizione democratica in Bielorussia. "Il premio Sakharov del Parlamento europeo va a tutti coloro che in Bielorussia si battono senza paura per la democrazia e i diritti fondamentali di fronte alla repressione. L'Unione europea saluta il vostro coraggio e sostiene pienamente le vostre ambizioni", ha scritto Borrell su Twitter. (Beb)