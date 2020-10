Covid: Cangini (FI), alle elementari mascherine inutilizzabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, in una nota, afferma: "ieri, nell’aula del Senato, il presidente Conte si è fatto vanto di dotare quotidianamente di mascherine chirurgiche tutti gli studenti italiani. Tra le tante segnalazioni di segno contrario ricevute, cito il caso delle elementari Alfieri di Roma: nessuna mascherina fino al 5 ottobre, da allora ai bambini vengono consegnate delle mascherine abborracciate, prive di marcatura Ce, leggerissime e che, dovendo essere allacciate dietro la testa, comprimono il naso affaticando la respirazione. I genitori dicono che provengono dal ministero dell’Istruzione e che sono inutilizzabili. Nelle prossime ore depositerò un’interrogazione parlamentare per chiedere conto di quello che appare essere quantomeno un incauto acquisto di Arcuri al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina". (com)