- Il vicepresidente del parlamento tedesco, Thomas Oppermann, ha incontrato il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola. Lo riferisce il profilo Twitter dell’ambasciata tedesca in Italia, secondo cui al centro del colloquio c’è stato il Next generation Eu, definito “un’opportunità unica per il rilancio dell‘Ue”. (Res)