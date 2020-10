Nagorno-Karabakh: vicepresidente turco Oktay, non esiteremo a fornire sostegno militare all'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non esiterà a fornire sostegno militare all'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh, come parte degli accordi di cooperazione militare tra i due paesi, se Baku avanzerà tale richiesta. Lo ha affermato il vicepresidente della Turchia, Fuat Oktay, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". "L'Azerbaigian ha ragione nel difendere le proprie terre in Nagorno-Karabakh mentre l'Armenia è un occupante che deve ritirarsi dai territori che occupa", ha aggiunto Oktay. Il vicepresidente turco ha affermato altresì che c'è uno "Stato terrorista" che ha attaccato i civili subito dopo l'ultimo cessate il fuoco firmato con l'Azerbaigian. Oktay ha altresì evidenziato che "non è possibile per l'economia e l'esercito dell'Armenia sopportare questo (lo sforzo bellico) per molto tempo. L'unico modo in cui questo può continuare è un sostegno illegale dall'esterno". A tal proposito, il vicepresidente ha affermato che i terroristi del Partito dei lavoratori del Kurdistan e del Partito di protezione democratica sono stati portati dalla Siria nel Nagorno-Karabakh, sottolineando che la Turchia ha prove documentali della questione. Oktay ha anche detto che le accuse del presidente francese Emmanuel Macron contro la Turchia non dovrebbero essere prese sul serio, aggiungendo che questi cerca di collocarsi come leader nell'Unione europea, anche se nessuno lo prende sul serio. (segue) (Tua)