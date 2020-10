Nagorno-Karabakh: vicepresidente turco Oktay, non esiteremo a fornire sostegno militare all'Azerbaigian (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando al Mediterraneo orientale, Oktay ha affermato che Ankara non cederà mai un pezzo di terra dai propri territori o una goccia d'acqua dai suoi mari non solo alla Grecia ma a nessun altro. "Abbiamo una piattaforma continentale. Facciamo ricerche nella nostra area come facciamo nel Mar Nero", ha detto il vice presidente, sottolineando che la Turchia può condurre attività di ricerca ovunque voglia all'interno delle proprie piattaforme continentali. (Tua)