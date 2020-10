Covid: in Repubblica Ceca quasi 15 mila nuovi casi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento giornaliero dei contagi da coronavirus in Repubblica Ceca è accelerato di nuovo, con 14.698 nuovi casi nella giornata di ieri. Lo comunica il ministero della Sanità, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Si tratta di circa 3 mila casi in più rispetto al giorno prima. I contagi attivi al momento in territorio ceco sono circa 124 mila. I morti totali sono 1.739, di cui ben 253 si concentrano in questa settimana. Da marzo le persone contagiate sono state 208.915. Il numero delle ospedalizzazioni continua a crescere in modo preoccupante. I ricoverati attualmente sono 4.417, ovvero quattro volte tanto la cifra di inizio ottobre. I casi più seri sono 657, numero triplicato dall'inizio del mese. Aumenta anche il numero dei tamponi. Martedì ne sono stati fatti per la prima volta 40 mila, quasi il 30 per cento dei quali risultati positivi. (Vap)