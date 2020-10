Covid: Croazia, nuovo record di contagi con 1.563 casi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha segnato un nuovo record di contagi dall'inizio della pandemia con 1.563 casi nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", i test effettuati sono stati 6.874. I casi attivi oggi in Croazia sono 7.380 e tra questi 661 sono rappresentati da pazienti ricoverati. Sono infine 46 i pazienti che necessitano di ventilazione meccanica. Nelle ultime 24 sono stati registrati 13 decessi, che portano così il totale a 406. Dal 25 febbraio 2020, giorno in cui è stato registrato il primo caso di contagio in Croazia, sono stati individuati in totale 29.850 casi di contagio. Sono guariti in totale 22.064 pazienti, di cui 629 nelle ultime 24 ore. Attualmente sono 25.620 le persone in autoisolamento. (Seb)