Usa-Venezuela: inviato di Trump tentò di convincere Maduro a lasciare il potere

- Il diplomatico statunitense Richard Grenell, considerato un fedelissimo del presidente Donald Trump, è stato in missione lo scorso settembre per convincere il presidente venezuelano Nicolas Maduro a lasciare il potere. Lo scrive oggi il “New York Times” citando una fonte anonima della Casa Bianca. Lo scorso 17 settembre Grenell avrebbe incontrato a Città del Messico Jorge Rodriguez, ex vice presidente venezuelano e stretto alleato di Maduro, per facilitare “una pacifica transizione di potere”. Trump, secondo la ricostruzione, avrebbe voluto incassare il successo diplomatico delle dimissioni di uno dei suoi acerrimi nemici sulla scena internazionale in vista delle elezioni negli Stati Uniti, in programma il prossimo 3 novembre. Al momento, tuttavia, la missione di Grenell non sembra aver sortito effetti. (segue) (Nys)