Covid: in Russia quasi 16 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

- In Russia, nell'ultimo giorno, sono stati registrati 15.971 nuovi casi di coronavirus, in lieve aumento rispetto al giorno precedente. Il numero totale di persone contagiate dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 1.463.306. Nell'ultimo giorno sono morte 290 persone affette da Covid-19, in totale dall'inizio della pandemia 25.242. Sono guarite 11.428 persone nelle ultime 24 ore, 1.107.988 in tutto il periodo della pandemia. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi registrati sono Mosca, 4413 (in totale 381.430), San Pietroburgo 697 (54.668 da inizio pandemia), regione di Mosca, 462 (82.305 in totale), regione di Nizhny Novgorod 354 (complessivamente 38.114), regione di Rostov, 297 (27.840 in totale). La maggior parte dei decessi è stata registrata a Mosca: 66 persone (6.187 in totale), San Pietroburgo 24 (3.533). In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l'aumento della mortalità nelle statistiche è legato ad un cambio nelle procedure di diagnosi e conteggio dei decessi per Covid-19.(Rum)