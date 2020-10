Spagna: ministro Abalos, aumento Irpef e prezzi affitti quando paese "potrà permetterselo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpf) e la limitazione dei prezzi degli affitti in Spagna saranno approvati "quando il paese se lo potrà permettere". Lo ha affermato Jose Luis Abalos, ministro dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana, in un'intervista televisiva a "Tve", evidenziando che la pandemia del coronavirus ha necessariamente obbligato a posticipare alcuni degli impegni contenuti nel programma di governo. In merito al mercato immobiliare, Abalos ha dichiarato che l'indice di riferimento dei prezzi di locazione creato dal governo è uno strumento per sapere come sta andando il mercato, anche se non nell'attuale situazione di emergenza la situazione "è molto difficile da diagnosticare" in quanto "alcuni dicono che gli affitti sono diminuiti e altri dicono che non sono stati toccati". Per quanto riguarda il bilancio generale dello Stato, il ministro ha detto che il governo cercherà di rispettare l'impegno di portarlo al Congresso prima della fine del mese e l'intenzione dell'esecutivo è di "raggiungere tutto il sostegno possibile". (Spm)