Covid: sindaco Sala, ho chiesto di riattivare rete volontariato per spesa a domicilio agli anziani

- “Gli anziani stiano a casa”. Un appello che il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a rivolgere anche oggi, nel consueto video pubblicato sui social. “C’è una tabella che arriva dall’Iss con dati da inizio pandemia al 13 ottobre e parla del tasso di letalità per fasce di età: i decessi nella fascia di età tra 0 e 69 anni sono pari all’11 per cento. L’89 per cento dai 70 anni in su. È molto importante che gli anziani stiano in casa in questa fase critica. La mia richiesta è di stare in casa. E ai famigliari di aiutarli a stare in casa”, ha detto Sala, annunciando le attività predisposte dall’amministrazione per venire incontro alla popolazione più fragile. “Lato Comune è chiaro che dobbiamo fare alcune cose: innanzitutto ho dato disposizione perché si ritorni a dare mascherine nelle case di edilizia popolare e in quelle in cui c’è più bisogno. Un’altra cosa buona che abbiamo fatto con il supporto di Fondazione Amplipon e di Cisco è di dotare le rsa del Comune d un sistema di videocomunicazione e di telepresenza, con cui si può mettere in contatto l’anziano che sta nelle rsa con i parenti che stanno fuori”, ha fatto sapere il sindaco. “E poi - ha aggiunto in conclusione - ho chiesto di riattivare rapidamente il sistema di volontariato per essere pronti a portare la spesa e il cibo a casa in particolare dei nostri anziani”. (Rem)