Scuola: Pollastrini (Pd), Sala ha ragione, chiusura di istituti da evitare

- "Il lockdown delle scuole non è comprensibile! Il sindaco Beppe Sala ha ragione: il dovere è evitare la chiusura degli istituti scolastici", così Barbara Pollastrini, deputata del Partito democratico, su quanto previsto dall'ordinanza della Regione Lombardia. "Per chi comanda forse è la misura più facile ma per studenti, insegnanti e cittadini è la più pesante e penalizzante. Le soluzioni esistono e sono la flessibilità degli orari, la turnazione delle classi e, per i più grandi, l'uso parziale della didattica a distanza", conclude Pollastrini. (com)