© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Giorgio Bernini, padre di Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. Esprimo, anche a nome di tutti i deputati azzurri, cordoglio alla famiglie e mando un affettuoso abbraccio ad Anna Maria e alla madre in questo momento triste e doloroso. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati (Rin)